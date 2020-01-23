Случаев заболевания коронавирусом нового типа в Казахстане нет – Бекшин

В Казахстане не зарегистрированы факты заболевания коронавирусом нового типа, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин. Вместе с тем, сообщил он, в данный момент усилен санитарный контроль на всех границах, и призвал граждан Казахстана воздержаться пока от поездок в Китай.

По информации Бекшина, на сегодняшний день зарегистрирован 571 случай заболевания коронавирусом.

«Ситуация связана с выходцами из города Ухань, - подчеркнул главный санитарный врач. -

Мы на круглосуточном доступе со Всемирной организацией здравоохранения, постоянно мониторим ситуацию. На сегодня источники говорят, пока не в утвердительном порядке, что причиной заболевания являются животные. То есть это заболевание, резервуаром которого являются животные: летучие мыши, млекопитающие – белуха, кролики, птица, даже такие экзотические продукты, как дикая кошка, есть информация, что на этом рынке есть даже медвежьи лапы, медвежий и барсучий жир», - пояснил он.

Касательно передачи вируса, если неделю назад передача от человека к человеку не подтверждалась, то на сегодня это установлено.

«Но уровень передачи низкий и зависит от концентрации вируса, который получает человек. Поэтому в связи с тем, что идет вынос вируса за пределы Китая, Япония, Таиланд здесь фигурируют, в том числе США, Тайвань, мы также усилили контроль на границе, в первую очередь, мы усилили дистанционный термометрический контроль всех, кто прибывает из КНР. В Казахстан прибывают рейсы из пяти городов Китая в Алматы и в Нур-Султан. Все они на контроле», - заверил Бекшин.

Кроме того, на всех границах с Китаем у Казахстана есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят дистанционную термометрию.

«Этот контроль усиливается. Мы проверили более 13 тыс. пассажиров. К счастью, мы на сегодня температурящих больных с Китая не зарегистрировали», - подчеркнул он.

Также уделяется внимание экипажам самолетов. В первую очередь медики обучают бортпроводников и проводников вагонов, на что необходимо обращать внимание.

«Если в полете выявляются такие пассажиры, у кого кашель, ослабленность, информация должна передаваться наземным службам, и там по алгоритму задействуются все службы: службы аэропорта, пограничной служба и санитарная слубжа, и территориальные органы здравоохранения. Главное, нам надо вовремя диагностировать и вовремя изолировать, чтобы не допустить распространения вируса. От завоза, как вы видите, ни одна страна не застрахована. Завозы возможны, но наша главная задача – не допустить распространения вируса внутри страны», - добавил Бекшин, подчеркнув, что «в Казахстане случае регистрации коронавируса нет».

Кроме того, Минздрав проводит работу с турфирмами, а всем выезжающим выдаются памятки с профилактическими мерами.

«Населению мы говорим, что не нужно посещать многолюдные места, особенно закрытые помещения с плохой вентиляцией, не общаться с лицами, которые имеют симптомы простудного заболевания и ОРВИ, рекомендуем часто мыть руки. А тем, кто выезжает, рекомендуем отложить поездку в КНР. Если это невозможно, то в целом рекомендуем не посещать провинцию Хубэй и город Ухань, поскольку это эпицентр распространения данной инфекции», - резюмировал главный санитарный врач.