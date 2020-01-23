Строительство атомной станции – это дорого, заявили в Минэнерго

Если электроэнергия от атомной станции является дешевой, то вот строительство АЭС – это очень дорого. Поэтому окончательного решения по ее строительству в Казахстане так и не принято, сказал в четверг в ходе презентации в мажилисе поправок в законодательство по вопросам использования атомной энергии вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

«По части АЭС, да два раза была рабочая группа, мы рассматривали этот вопрос. Но, к сожалению, в связи с тем, что был профицит (электроэнергии в Казахстане – V), во-вторых, нужно экономический эффект считать. Мы когда говорим, сама атомная станция, работа, она дешевая, но ее построить и пока окупить инвестиции, она очень дорогая. Поэтому эти все вещи нужно (учитывать – V)», - сказал Есимханов.

Вместе с тем он отметил, что идет бурное обсуждение данного вопроса, но решения о строительстве не принято.

«Вопрос обсуждается. Мы занимаем первое место по добыче урана, переработку и весь цикл должны делать. Мы сейчас пришли к тому, что будем производить топливо. Следующий этап, наверное, по циклу рассматривается – атомная станция. Но здесь много аспектов. Сам энергетический баланс нашей страны», - продолжил рассказывать вице-министр.

По его словам, на сегодняшний день Казахстан обеспечен энергетическими ресурсами. Но в будущем «экономика растет, и вопросы дефицита прогнозируются на 5-7 лет вперед, будем рассматривать».

«Тогда одним из вариантов может быть атомная станция. Но это не говорит, что это будет. Мы сейчас бурно развиваем возобновляемую энергетику, которая сейчас пока дорогая, но она дешевеет, и через 5 лет она будет, я думаю, конкурентоспособная. Но другой вопрос, как ее регулировать и замещать. Поэтому мы ведем анализ, изучаем технологии. То, что на слуху было официальное предложение России (построить АЭС в Казахстане – V), и у населения было предположение, как будто это решение принято. Но изучаются все технологии, все пять ядерных держав по миру уже работают. Поэтому мы на стадии изучения этих технологии, как они могут повлиять базовой работе, поэтому вопрос в стадии обсуждения», - сказал Есимханов.

В целом в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам использования атомной энергии» Минэнерго намерено разграничить полномочия и функции государственных органов в сфере радиационной безопасности. А также внести изменения в части повторной аттестации персонала, занятого на объектах используемых атомную энергию.

«В нынешнем законе в правилах прописано, что если сотрудник не прошел аттестацию, то он должен быть отстранен от работы и не имеет права там работать. А во многих других сферах, даже у нас в министерстве в части энергетики есть право повторной аттестации. Поэтому здесь мы тоже даем право на повторную аттестацию», - пояснил вице-министр.

Кроме того, в документе прописывается аварийная готовность и реагирование на ядерные радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов.

«У нас в этой части нормы более упущены, надо признать. И когда мы создавали банк низкообогащенного урана, нам МАГАТЭ этот вопрос ставили, что в будущем мы пропишем эти моменты», - пояснил Есимханов.