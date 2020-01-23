Первые случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в Синцзяне

Власти Китая подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса в Синцзяне. Оба заболевших мужчины ранее побывали в Ухане, сообщает CNN .

Кроме того, подтверждены новые случаи заболевания в Пекине и других провинциях Китая. Общее число заболевших в мире достигло 622, случаи коронавируса подтверждены в нескольких странах: Корее, Японии, Гонконге, Тайване, Таиланде, Макао, Сингапуре, США и Саудовской Аравии. В Шотлании четыре человека госпитализированы с подозрением на новый тип коронавируса.

Китай ранее в четверг закрыл три города, включая 12-миллионный Ухань: здесь объявлен карантин и опустели улицы, не работает общественный транспорт.

Власти страны существенно сократили мероприятия, посвященные китайскому новому году, который будет отмечаться в субботу, 25 января.

Всемирная организация здравоохранения тем временем отмечает, что зафиксировала более быстрое и легкое распространение вируса от человека к человеку, чем предполагала ранее.

“Сейчас мы видим распространение вируса во втором и третьем поколении”, - цитирует CNN Дэвида Хейманна, главу комитета ВОЗ, собирающего данные о новом вирусе.

Это означает, что заболевшие в результате контакта с животными на рынке в Ухане (что, как предполагается, послужило началом инфекции) заразил человека в своем ближайшем окружении, а он в свою очередь - других людей.

Между тем ученые на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о начале активной работе над вакциной от нового типа коронавируса. В работе участвует Национальный институт здоровья и две фармацевтические компании - Moderna и Inovio, заявили они в совместном пресс-релизе в четверг. Ожидается, что испытание вакцины на людях начнется уже в ближайшие полгода.