ВОЗ решила не объявлять режим ЧС из-за вспышки коронавируса в Китае

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ решил не объявлять режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщает Reuters .

Жертвами вируса, по последним данным Национальной комиссии здравоохранения, стали 25 человек, 830 заразились им. Большинство случаев заболевания происходит в центральном китайском городе Ухань, где, как считается, вирус возник в конце прошлого года. Случаи заражения были обнаружены как минимум в семи других странах. Чиновники здравоохранения опасаются, что скорость передачи может ускориться, поскольку сотни миллионов китайцев путешествуют внутри страны и за границу во время недельных каникул на Лунный Новый год, который начинается в субботу.

Однако Всемирная организация здравоохранения не объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба, поскольку «слишком рано» считать эту вспышку «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», заявил председатель группы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дидье Хуссен. Такое назначение потребовало бы от стран активизации международного реагирования.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес на пресс-конференции заявил, что чрезвычайный комитет из 16 независимых экспертов рассмотрел последние данные и вынес свои рекомендации. ВОЗ отслеживает «каждую минуту», но чрезвычайная ситуация пока только в Китае, подчеркнул он.

«Это еще не стало глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал глава ВОЗ, но не исключил, что может таковой стать.

Пытаясь сдержать вспышку коронавируса, местное правительство в Ухане, городе с населением 11 млн человек, приостановило работу транспорта, включая исходящие рейсы, людям было сказано не покидать город. Через несколько часов соседний город Хуанганг, в котором проживает около 7 млн человек, объявил о подобных мерах.

Представитель ВОЗ в Пекине Гауден Галеа назвал закрытие города Ухань «беспрецедентным в истории общественного здравоохранения», но заявил, что организация пока еще не рекомендует какие-либо другие, более широкие ограничительные меры.