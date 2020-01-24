«В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса», - сказал он.

Кроме того, в соответствии с поручением президента «для повышения прозрачности и доверия к проводимой политике в 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке», добавил глава Нацбанка.

«Повышенное внимание в 2019 году со стороны общества придавалось проводимой валютной политике и курсу национальной валюты. При этом на протяжении прошлого года он находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%», - также сообщил он.

По его словам, несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с $71,7 за баррель в 2018 году до $64, за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили $91 млрд, в том числе золотовалютные резервы – $29 млрд, активы Нацфонда – $61,9 млрд.