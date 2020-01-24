Также регулятор будет публиковать объемы выделенных трансфертов из Нацфонда
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Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальный банк сохранит режим свободно плавающего обменного курса, сообщил на расширенном заседании правительства глава регулятора Ерболат Досаев

«В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса», - сказал он.

Кроме того, в соответствии с поручением президента «для повышения прозрачности и доверия к проводимой политике в 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке», добавил глава Нацбанка.

«Повышенное внимание в 2019 году со стороны общества придавалось проводимой валютной политике и курсу национальной валюты. При этом на протяжении прошлого года он находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%», - также сообщил он.

По его словам, несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с $71,7 за баррель в 2018 году до $64, за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили $91 млрд, в том числе золотовалютные резервы – $29 млрд, активы Нацфонда – $61,9 млрд.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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