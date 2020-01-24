Семею будет присвоен статус исторического центра – Токаев

«Сейчас согласно моему решению городу Семею будет предоставлен статус исторического центра. Это не просто название, это влечет за собой целый ряд конкретных мер с тем, чтобы жители этого города почувствовали на себе внимание со стороны правительства и руководства. Я думаю, что это задача вам по плечу», — сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу, обращаясь к акиму ВКО Даниалу Ахметову.

Он также попросил его « обратить внимание на обустройство города Семей».

«Недавно мы с вами встречались, обсудили итоги социально-экономического развития региона, показатели хорошие, договорились, что будем заниматься строительством моста через Бухтарму. Это социально значимый объект, он даст серьезный импульс привлечению иностранных инвестиций. Просьба заниматься, хорошо, что вы уже подготовили ПСД, правительство будет продолжать оказывать вам содействие. Продолжайте работать», - сказал Токаев.

Вместе с тем глава государства поручил «не организовывать слишком много концертов» в рамках празднования 175-летия Абая.

«Не надо слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов, даже при помощи спонсоров. Надо в деловом ключе провести все эти мероприятия. Вы, пожалуй, самый опытный среди акимов. Внимательно посмотри на все мероприятия, которые будут в рамках празднования 175-летия великого Абая. В эти мероприятия нужно внести просветительское начало. Они должны нести в себе практическое значение, идеологическую нагрузку», - сказало Токаев.