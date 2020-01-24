Токаев поручил ускорить выплаты пострадавшим при крушении Bek Air

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить выплаты пострадавшим при крушении самолета Bek Air. На заседании правительства в пятницу он отметил, что люди уже стали обращаться к нему с этой проблемой.

«Недавно произошла трагедия, упал самолет. Ко мне поступают письма от пострадавших – они не получают денежную компенсацию. Люди лежат в больницах, некоторые оказались нетрудоспособными. Что делается в этой связи?», - спросил Токаев заместителя премьер-министра страны Романа Скляра.

«Касым-Жомарт Кемелевич, по вашему поручению семьям погибших была выплачена из бюджета сумма по 4 млн тенге. Кроме того, все пассажиры, которые были на этом рейсе застрахованы страховой компанией, выплаты будут в ближайшее время осуществлены, все необходимые бумаги оформлены. Это на контроле находится», - отметил на это вице-премьер.

Глава государства поинтересовался, что делается для тех, «которые остались в живых, но получили травмы, лечатся и оказались нетрудоспособными»?

«Там представители разных регионов, всего пострадали 52 человека. Им будет оказана помощь местными исполнительными органами и министерством труда и социалньой защиты населения. Это в порядке дополнительно», - заверил Скляр.

«Просьба ускорить эту работу. Люди, которые пострадали, должны получить помощь от правительства и местных исполнительных органов, обращаю внимание акимов на этот вопрос. В ближайшее время, пожалуйста, решите эту проблему», - сказал Токаев.