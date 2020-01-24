Токаев поручил разработать программу торговой политики до 2025 года

«Огромный потенциал экспорта имеется в приграничной торговле, в особенности в «Центральной Азии. В 2018 году Елбасы давал поручение создать центр торгово-экономического сотрудничества «Центральна Азия» на границе с Узбекистаном. С того момента идет переговорный процесс. Но конкретные решения, учитывающие интересы Казахстана, не приняты. Действующий же международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» не может похвастаться высокой эффективностью», - сказал Токаев.

Он отметил, что «на нашей стороне практически необходимых зданий, помещений нет», в отличие от Китая, который «практически построил целый город».

«Приграничное сотрудничество, по сути, превратилось в упрощенный импорт продукции из соседних стран. Поэтому следует адаптировать меры, таможенно-тарифные, нетарифные, налоговые политики к нуждам реального сектора, учитывать и отстаивать интересы отечественного производителя. С учетом вышеизложенных соображений, даю поручение разработать конкретную программу торговой политики до 2025 года», - сказал президент.

Также он считает, что нужно обратить внимание на развитие биржевой торговли, в том числе в базовых отраслях экономики.

«Следует развивать и сами биржи, обеспечить прозрачность их работы», - добавил президент.