Скотч использовали для фиксации деталей в авиакомпании Bek Air

На 50% самолетов авиакомпании Bek Air отсутствуют специальные таблички на обоих двигателях, была течь в двигателе, которая не зафиксирована в журнале, изношены шины на колесах, а часть запчастей были замотаны обычным скотчем. Эти и другие нарушения были выявлены в ходе проверки, заявила в пятницу в ходе брифинга в авиационной администрации Казахстана начальник безопасности полетов ведомства Линда Орледи.

«На 50% процентах судов Bek Air отсутствуют таблички на обоих двигателях. То есть это не единичный случай. Ещё одной частью работы инженеров по технической части является проверка самолёта на протечки или другие неполадки. Но на самотёках Bek Air протекли двигатели. Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж. Документы по нормам течи не было зафиксированы в журналах», - рассказала Орледи.

Также, по ее словам, обнаружен износ шин, а на некоторых колёсах «просто нет кусков резины». «Лимиты на износ шин не соблюдались. Никаких записей в журнале нет», - заявила она.

На другом самолете, по ее информации, в центральной нижней части фюзеляжа обнаружена течь топлива.

«В журнале также не указано об этой течи. В одном из самолётов обнаружена протечка неопределённой жидкости в пассажирском отсеке. Обнаружены дырки на половых панелях багажного отсека (на всех бортах - V). Этих дырок не должно быть», - подчеркнула начальник безопасности полетов.

Кроме того, в ходе проверки обнаружены самолёты с большими вмятинами правой части фюзеляжа перед передним багажным отсеком. «Это одна из важнейших частей самолёта и с такими вмятинами летать запрещено», - уточнила Орледи.

«Я обращаю внимание, что во всех этих случаях отсутствуют какие-либо фиксации повреждений на самолетах Bek Air. На самолёте для фиксации детали использовался скотч. Скотч можно использовать, но это должен быть специальный скотч. Но тот, что был обнаружен нашими инспекторами, не авиационный скотч», - также сообщила она.

В целом, по словам Орледи, пилоты авиакомпании Bek Air выполняли «не в полной мере процедуру предварительного осмотра судна».