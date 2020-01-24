Акимат Алматы усиливает меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Китае

Акимат Алматы усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань. В городе усилены меры санитарного контроля, в аэропортах, на вокзалах и в пунктах пропуска пограничных зон проводятся меры по противодействию ввода и распространения коронавируса. В аэропорту для всех вылетающих в Китай раздаются памятки.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК рекомендует ограничить посещение мест массового скопления людей и массовые мероприятия.

По данным акимата, выделено 77 единиц автотранспорта для оказания первичной помощи и проведения осмотра на дому. В детских и взрослых инфекционных стационарах выделено 10 боксов на 20 больных. Лицам с выраженными симптомами вирусной инфекции рекомендуют сразу же обращаться к врачам.

Ранее председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин заявил, что случаев заболевания коронавирусом нового типа в Казахстане нет.

Первые случаи заболевания также были выявлены в Синьцзяне. Количество заболевших увеличивается. Город Ухань, в котором впервые были подтверждены случаи заболевания, закрыт для посещения.

Между тем ученые на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявили о начале активной работе над вакциной от нового типа коронавируса. В работе участвует Национальный институт здоровья и две фармацевтические компании - Moderna и Inovio, заявили они в совместном пресс-релизе в четверг. Ожидается, что испытание вакцины на людях начнется уже в ближайшие полгода.