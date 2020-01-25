В Китае число заразившихся увеличилось до 1287 человек
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Заражение новым коронавирусом зарегистрировано в Австралии и Малайзии
Фото AP

Власти Малайзии официально подтвердили первый случай инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая, сообщает РБК.

По данным министерства здравоохранения страны, положительная реакция на вирус была получена у человека, приехавшего из Сингапура.

Первый случай коронавируса обнаружен и в Австралии. Заболевший – уроженец города Ухань, гражданин Китая, прилетевший в Австралию через Гуанчжоу.

В связи с этим врачи начали проверять всех, кто летел с заболевшим в одном самолете. После прилета мужчина сразу отправился к родственникам в Мельбурне.

Власти Австралии заявили, что этот случай может быть не единственным. При этом глава правительства страны Скотт Моррисон призвал граждан не беспокоиться, пообещав, что будет сделано все необходимое для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. МИД Австралии запретил поездки граждан в провинцию Хубэй

Тем временем в Ухань для оказания помощи в борьбе с пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, прибыли не менее 450 военных медиков КНР, сообщает ТАСС. Среди них – специалисты в области респираторных заболеваний, инфекционных болезней, инфекционного контроля в реанимационных отделениях, некоторые имеют опыт борьбы с острым респираторным синдромом (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и лихорадкой Эбола.

Число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1287 человек, состояние 237 оценивается как тяжелое, умер 41 человек. В тесном контакте с пациентами находились 15 197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13 967 находятся под медицинским наблюдением.

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