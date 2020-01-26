Авиакомпании Казахстана отменяют туристические группы из Китая

Казахстанские авиакомпании отменяют привоз туристических групп из Китая, сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития в воскресенье.

По его данным, авиакомпания Air Astana отменила все туристические группы из Урумчи с 24 января, из Пекина - с 28 января. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов, уточняет ведомство.

Между тем авиакомпания Scat сообщила, что "в связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения, было принято решение" об отмене одного рейса из столицы на остров Хайнань 27 января и двух рейсов на остров из Алматы - 27 и 30 января. Рейсы с острова в Казахстан будут выполнены по расписанию.

Авиакомпания уточнила, что это "совместное решение с туроператорами". Пассажирам следует обратиться за информацией о возрате средств в те агентства, где они их приобретали.

На сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании Air Astana и SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines с китайской. Всего выполняются 34 рейса в неделю.

Комитет отмечает, что в аэропортах пассажиры проверяются специальными стационарными и ручными тепловизорами.

Аналогичные меры приняты и на поезде, курсирующем между Казахстаном и Китаем трижды в неделю. Кроме того, с 6 января «сотрудниками органов СЭС отрабатываются мероприятия по строгому требованию наличия маски у пассажиров, работников поездных бригад и машинистов», сообщает Мининдустрии.

Новость обновлена в 20:07 26 января, дополнена информацией об отмене рейсов Scat на остров Хайнань.