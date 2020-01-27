Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Три ракеты ударили по посольству США в Багдаде в «зеленой зоне» с повышенным уровнем безопасности, пишет «Коммерсантъ». Одна из ракет попала в ресторан на территории посольства.

По данным агентства AFP, всего было выпущено пять ракет, 1 человек пострадал. А источник телеканала «Аль-Сумария» сообщает о 4-х пострадавших и об эвакуации находящихся в посольстве на вертолетах.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди назвал атаку «агрессией» и поручил «найти и наказать виновных в обстреле американского посольства».

Госдепартамент США призвал Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. По данным представителя Госдепа, с сентября 2019 года «в Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований» на военных и дипломатов США.

Ранее ракеты дважды падали рядом с посольством США (21 и 26 января), до этого минометные снаряды поразили иракскую авиабазу Балад, на которой располагаются американский войска. Ранения получили 4 иракских солдата.

Ситуация в стране обострилась после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.