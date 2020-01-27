Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США

41-летний американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс», и одна из его дочерей 13-летняя Джанна Мария Оноре Брайант погибли в воскресенье утром в результате крушения вертолета в штате Калифорния, США, сообщает CNN .

Вертолет упал на склон холма в городе Калабасас. Брайант и его дочь направлялись на баскетбольный матч, запланированный на воскресенье, где Джанна должна была принимать участие.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса и вызвало пожар. Всего в результате катастрофы погибли 9 человек, находившиеся на борту.

Капитан департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Тони Имбренда заявил, что «люди, которые видели самолет, говорили, что он падал с довольно значительной скоростью и упална склоне холма».

По информации метеорологов, во время крушения видимость была крайне плохой, был туман и моросящий дождь.

Расследованием аварии занимается Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Коби Брайант родился в Филадельфии в 1978 году. Его отец Джо Брайант был профессиональным баскетболистом. Когда Кобе было 6 лет, он вместе с отцом отправился в Италию, где Брайант-старший продолжил карьеру после нескольких сезонов в НБА. В Европе Кобе прожил семь лет, а затем вернулся в Штаты, где всерьез занялся баскетболом.

Был взят в НБА прямо из средней школы в 1996 году и стал самым молодым игроком в истории НБА в то время: ему было 18 лет. Всю свою карьеру спортсмен провел в «Лейкерс», стал легендой клуба и лиги. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах), 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА, 11 раз входил в 1-ю сборную звезд НБА. На международном уровне Брайант завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, а также золото чемпионата Америки (2007). Из спорта ушел в апреле 2016 года.