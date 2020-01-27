Режим ЧС объявлен в столице из-за непогоды

В столице Казахстана объявлен режим ЧС из-за погодных условий, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. Кроме того, по его словам, решается вопрос об объявлении ЧС еще в шести регионах.

«У нас по городу Нур-Султан чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, частично, там где имеются затруднения в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться», - заявил Ильин.

По его словам, причины объявления ЧС – это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.

«Поэтому в зависимости от обстановки на территории, акиматы регионов принимают решение об объявлении чрезвычайной ситуации», - подчеркнул замминистра внутренних дел.

В целом, по его информации, на данный момент в шести регионах организованы и работают в круглосуточном режиме оперативные штабы, куда вошли представители МВД, Нацгвардии, Минобороны и других госорганов. На сегодня в стране закрыто 95 участков автомобильных дорог, из них 61 – это республиканского значения, а также 34 участка областного значения.

«Наиболее серьезная обстановка у нас сложилась в предыдущую ночь. Не взирая на то, чтобы своевременно доведено штормовое предупреждение об угрозе прохождения фронта усиления ветра с порывами, которые достигал до 23-28 метров в секунду, мы, к сожалению, наблюдали большое скопление автотранспортных средств как легкового, так и грузового. Наиболее сложная ситуация, как я сказал, в результате прохождения с сопровождением автоколонны между городом Щучинском и городом Нур-Султан. Тем не менее в середине колоны произошло ДТП, которое застопорило около 100 единиц транспортных средств. В образовавшихся переметах оказалось очень проблематично разгребать и продолжить путь этой колонны», - рассказал Ильин.

Он отметил, что общими усилиями подразделениями МВД, местных исполнительных органов, «Казавтожол» более 140 единиц довели в Акколь, где в сборно-эвакуационном пункте разместились около 360 человек, из них более 40 детей. Акиматом организовано питание.

«По остальным направлениям вокруг города Нур-Султан сейчас проводятся работы по поиску и спасению людей. В целом за минувшие сутки у нас спасено боле 750 человек и отбуксировано более полутора тысяч единиц транспортных средств. Тем не менее в данных участках у нас еще остается около 500 транспортных средств, их пока невозможно, пока не будет произведена очистка дороги, произвести эвакуацию до местного значения», - проинформировал замминистра.

Он также подчеркнул, что в течение суток будет оставаться «сложная метеорологическая обстановка», в связи с чем попросил людей «воздержаться от выезда на дорогу и не создавать проблемы лишние ни себе, ни подразделениям, которые обеспечивают безопасность».

«Мы подтверждаем: в Нур-Султане введен режим ЧС с сегодняшнего дня. Сегодня будем смотреть на ночную погоду и на завтра, если погода продолжится, то завтра тоже будет режим ЧС. Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется», - сообщила позже руководитель пресс-службы акимата города Акмарал Олжабаева.

Работодателям рекомендовано сократить график работы и отменить занятия для студентов вузов. Коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. Занятия для учащихся школ первой и второй, а также для студентов колледжей отменены.