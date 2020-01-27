Ввезенным из ЕАЭС автомобилям будет присвоен спецномер – МВД

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на пресс-конференции в понедельник озвучил список документов, необходимых для временной регистрации автотранспорта, ввезенного из стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Казахстан . Также он сообщил, что таким автомобилям будет присвоен спецномер.

Для временной регистрации и дальнейшей постановки автомобиля на постоянный учет необходимы: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанция об оплате за первичную регистрацию, пошлины за изготовление госномера, пошлины за изготовление техпаспорта.

«Условия вполне простые. У граждан появилась возможность легализовать данные автомобили, а также уплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины с отсрочкой в течение года. На эти автомобили будут присваиваться госномера специальной серии и вида, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации данного транспорта», - сказал Кожаев.

Госномер с порядковым номером 18 будет присваиваться зарегистрированным авто, а в техпаспорте будет указан срок действия – до 1 марта 2021 года. После этого срока на территории Казахстана такие авто ездить не смогут. Кожаев пояснил, что желтым цветом и 18-м номером намерены выделить такие авто из общей массы, чтобы было проще вести учет транспортных средств.

Напомним, что глава государства на расширенном заседании правительства 24 января поручил обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.