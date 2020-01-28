Нацбанк выпустил в обращение монеты номиналом 200 тенге

Национальный банк Казахстана сегодня, 28 января, выпустил в
обращение монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года, сообщила
пресс-служба регулятора.
Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты, в стилистике «прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур».
Отметим, что надписи на монетах уже выполнены на латинице: так, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», в нижней части монеты – «TEŃGE», в левой части – аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI.
В Нацбанке подчеркнули, что «банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа».
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