Нацбанк выпустил в обращение монеты номиналом 200 тенге

Национальный банк Казахстана сегодня, 28 января, выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Дизайн монет выполнен в соответствии с концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты, в стилистике «прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур».

Отметим, что надписи на монетах уже выполнены на латинице: так, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», в нижней части монеты – «TEŃGE», в левой части – аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI.

В Нацбанке подчеркнули, что «банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа».