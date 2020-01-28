Число подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло на 65%

Новый тип коронавируса, вспышка которого произошла в декабре в Китае, распространяется значительно быстрее, чем этого ожидали специалисты. За сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом подскочило на 65% - до 4 515, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая. От вируса к утру вторника скончались 106 человек, большинство - в городе Ухань, где началась вспышка.

Между тем за пределами Китая к этому моменту зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Гонконге и Таиланде - по 8 человек. В США, Австралии, Макао и Сингапуре подтверждены по 5 случаев заболевания. Накануне подтвердили регистрацию заболевших от вируса новые страны - Германия, Канада и Шри-Ланка, сообщает CNN.

Власти Гонконга попросили работников госучреждений в ближайшее время работать из дома, чтобы снизить вероятность распространения вируса. Власти также обратились к бизнесу с просьбой поступить так же.

Китай тем временем продлевает повсеместно по стране каникулы в связи с китайским новым годом. Студенты, школьники и работники предприятий проведут еще как минимум несколько дней дома в ожидании дальнейших распоряжений от властей.

Тибет, едиственная китайская провинция, где пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым типом коронавируса, со вторника тем не менее будет полностью закрыт для туристов. Запрет будет действовать 14 дней, сообщили власти Тибета.

Между тем накануне Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в документах об оценке глобального риска коронавируса, заявив, что он «очень высокий», а не «умеренный».

В Казахстане не зарегистрировано случаев распространения случаев коронавируса нового типа. Правительство страны заявило о комплексе мер для предотвращения рапространения вируса, включая прекращение действия 72-часового безвизового режима для транзитных пассажиров из Китая и закрытие центра приграничной торговли "Хоргос" на границе с Китаем.