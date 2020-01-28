ВОЗ признала, что ошиблась в оценке опасности коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала ошибку в документах об оценке глобального риска коронавируса, заявив, что он «очень высокий», а не «умеренный», пишет газета «Коммерсантъ» .

«22 января: очень высокий в Китае, высокий на региональном уровне и высокий на глобальном уровне», - говорится в ситуационном отчете, опубликованном 26 января.

В сноске отмечается, что в ранее опубликованных отчетах была ошибочно указана глобальная оценка.

«Ошибка в отчетах о ситуации, опубликованных 23, 24 и 25 января, в которых неверно указан глобальный риск как умеренный»,- поясняет ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки коронавируса в китайском городе Ухане. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы обсудить ситуацию с официальными лицами и экспертами в области здравоохранения.

По последним данным, число заразившихся превысило 2,8 тыс. человек, умерли более 100 человек.

Случаи заболевания зафиксированы в десятках стран, в том числе подтвержден первый случай заражения в Германии.