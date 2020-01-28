По прибытию их поместят на карантин
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Бекшин уточнил, сколько казахстанских студентов будут эвакуированы из Китая
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

Из китайского города Ухань будет эвакуирован 61 казахстанский студент. По прибытию на родину они будут помещены в изолятор на двухнедельный карантин, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на пресс-конференции во вторник.

«Вопрос о студентах и гражданах Казахстана, пребывающих в Китае: как было объявлено сегодня утром, наше правительство обратилось к правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках», - сказал Бекшин.

Он добавил, что по прибытию самолет будет продезинфицирован, а студенты помещены в изолятор на 14-дневный карантин.

«Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета. Мы ожидаем возврат наших туристов и других граждан. Именно по этой причине закрыть границу невозможно», - отметил Бекшин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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