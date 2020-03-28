Россия закроет границы с 30 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, железнодорожные и иные пункты пропуска через границу России, сообщает The Bell. Исключения предусмотрены лишь в особых случаях, например для дипломатов, делегаций, курьеров, дальнобойщиков, экипажей судов, локомотивных и поездных бригад.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в распоряжении российского правительства.

Ограничение будет распространяться и на Беларусь. Она остается одной из немногих стран, отрицающих необходимость серьезных противовирусных мер. Сегодня Лукашенко подкрепил свою позицию доводом о том, что «психоз» по поводу заболевания остановил экономику всего мира. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — ответил он на вопрос журналистов о том, не боится ли коронавируса. Минздрав республики накануне заявил, что пикообразного роста заболеваемости нет, а потому статистика будет публиковаться раз в несколько дней. На пятницу по официальным данным в республике 94 больных.