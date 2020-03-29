В США одобрили быстрый тест на коронавирус

Американская Abbott Laboratories получила одобрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на молекулярный тест на штамм коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсантъ» .

В компании отмечают, что тест может дать «положительные результаты за 5 минут и отрицательные результаты за 13 минут».

«Благодаря быстрому тестированию ID NOW теперь медицинские работники могут проводить молекулярное тестирование в местах оказания помощи вне стен больницы в горячих точках распространения болезни», - отметил президент и главный операционный директор Abbott Роберт Форд.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США выявлено 122 666 случаев коронавируса. Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по количеству заболевших. Тем временем президент Дональд Трамп не стал вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних штатах Нью-Джерси и Коннектикут, заявив, что в этом нет необходимости. При этом будут обнародованы рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение.

Всего в мире зарегистрировано 662 073 случая коронавируса, из них в Италии – 92 472, Китае – 81 999, Испании – 73 235 и Германии – 57 695. Скончались 30 780 человек, выздоровели – 139 426.

В Казахстане к этому моменту 229 случаев. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 14 из 17 регионов страны. Больше всего случаев в столице – 135. 1 человек в Казахстане умер от коронавируса, 18 выздоровели.