Зарегистрировано 22 новых случая
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Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 250
фото акимата Алматы

По данным министерства здравоохранения на 11:35, в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая коронавирусной инфекции.

«Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур -Султан – 16 случаев, в г. Алматы – 4 случая, в Атырауской области – 1 случай и в Кызылординской области – 1 случай», - говорится в сообщении оперативного штаба.

На этот момент в стране подтвержден 251 случай коронавируса, из них в столице – 151 случай, в Алматы – 64 случая, в Карагандинской области – 7 случаев, в Атырауской и Акмолинской областях – по 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, в Жамбылской области – 3 случая, в Шымкенте – 2 случая, в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях – по 2 случая, в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, мангистауской областях – по 1 случаю.

Вместе с тем на данный момент выздоровели 18 человек, 1 человек скончался.

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