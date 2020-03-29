Число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане превысило 250

«Зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, в г. Нур -Султан – 16 случаев, в г. Алматы – 4 случая, в Атырауской области – 1 случай и в Кызылординской области – 1 случай», - говорится в сообщении оперативного штаба.



На этот момент в стране подтвержден 251 случай коронавируса, из них в столице – 151 случай, в Алматы – 64 случая, в Карагандинской области – 7 случаев, в Атырауской и Акмолинской областях – по 6 случаев, в Алматинской области – 4 случая, в Жамбылской области – 3 случая, в Шымкенте – 2 случая, в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях – по 2 случая, в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, мангистауской областях – по 1 случаю.

Вместе с тем на данный момент выздоровели 18 человек, 1 человек скончался.