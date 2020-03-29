Атырау закрывают на карантин

«В соответствии с решением №8 Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00.00 часов 30 марта 2020 года будет объявлен карантин», — сообщает пресс-служба Атырауского областного акимата.

Сообщается, что полный текст постановления будет опубликован в местных СМИ. Напоминаем, что в Атырауской области зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В это же время что и в Атырау, карантин вводится в пяти городах Карагандинской области: в Караганде, Сарани, Темиртау, Шахтинске и Абае. Режим карантина уже действует в столице и Алматы.

Издание Ак Жайык сообщает, что с 30 марта будут введены ограничения по въезду в город Атырау и выезду из него, а также ограничено время работы общественного транспорта, будет остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и т.д.), закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. Прекращается работа детских дошкольных учреждений.

В прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, а также аптеки.

Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции работают без ограничений.

Все работы координируются областным штабом, акиматы доступны в онлайн режиме, отслеживаются все обращения граждан из социальных сетей, через линию горячей связи 109 даются ответы.