Одна из зараженных коронавирусом в Западном Казахстане посещала Атырау

В Западно-Казахстанской области обе пациентки, у которых подтвержден COVID-19 вернулись в регион из поездок, одна из них была в Атырау, сообщил на брифинге в Уральске главный санитарный врач области Мухамгали Арысбаев.

По его словам, первый положительный результат выявлен у 53-летней женщины, которая с 16 по 21 марта была в Москве. 22 марта она приехала в Саратов, а 24 марта проехала через границу. В городе Аксай она была в домашней изоляции и вчера обратилась с симптомами в скорую помощь. Сегодня утром анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции, сообщил Арысбаев.

Вторая заболевшая 48-летняя жительница Уральска, которая побывала в Атырау. Накануне с першением в горле и температурой она обратилась в провизорный стационар.

В Атырауской области к этому моменту подтверждено шесть случаев COVID-19.

Состояние обеих пациенток Арысбаев назвал стабильным.