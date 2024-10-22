Пострадавших от паводков в Уральске заселили в новостройку без отопления и газа

В Уральске 59 семей, пострадавших от паводков, в сентябре получили квартиры в новостройке. Однако, как пишет портал «Мой город» , в доме до сих пор не подключены газ и отопление.

«Мы заселились и нам пообещали через две подключить газ, отопление, горячую воду. До сих пор ничего не подключили. Обращались в акимат, нас направляют ЖКХ. В ЖКХ сказали, что наш дом уже не на их балансе и отправили к застройщику. Застройщик кормит нас каждый день обещаниями, что завтра подключат. И так каждый день», - рассказала порталу «Мой город» жительница дома Асель Исеева.

По ее словам, им обещали, что для их дома сделают исключение и подключат к коммуникациям раньше, не дожидаясь, пока будет заселено 70%.

Пока жители вынуждены включать в квартирах электрообогреватели, а это дополнительные траты на электроэнергию. Но все равно в квартирах очень холодно, дети ходят и спят в шапках и куртках. Также жители говорят, что во многих квартирах образовалась сырость.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев пояснил, что часть квартир выкупили у застройщика для пострадавших от паводка, заселилась только половина дома.

«Другая половина еще пустует, квартиры застройщик не продал. В этих квартирах отсутствуют котлы, и QazaqGaz Aimaq отказывается подключать дом к газоснабжению – это небезопасно для жизни людей. Сегодня мы переговорили с руководством и этот вопрос решим в ближайшее время», - пообещал Дуйсенгалиев.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Мирас Мулкай пообещал, что ждать, пока квартиры продадутся, не будут.