В Москве введен всеобщий режим самоизоляции

В столице России с понедельника будет действовать обязательный режим самоизоляции из-за быстрого распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает Русская служба ВВС.

Москвичам разрешается покидать квартиру только в нескольких случая: обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и необходимости вынести мусор.

Ранее Собянин исключал возможность закрытия Москвы на карантин, однако позднее его позиция стала меняться.

В России подтверждено уже 1 534 случая коронавируса, большинство из них - в Москве.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Власти призывали россиян оставаться дома и, таким образом, сдерживать распространение коронавируса.