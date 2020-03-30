Второй случай коронавируса подтвержден в Актюбинской области

В Актюбинской области подтвержден второй случай коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава в ночь на понедельник.

Как пояснила на брифинге руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева, заболевшая прилетела из Стамбула через Актау.

Она не смогла пояснить, как пациентку пропустили на самолет из Актау в Актобе, а также не сообщила о дате приезда заболевшей в регион.

Первый случай коронавируса в Актюбинской области был зарегистрирован 22 марта - заболевшая вернулась в Актобе из Москвы.

С полуночи 31 марта в Актюбинской области будет действовать режим ограничений на передвижение людей и работу торговых объектов.

Всего в Казахстане к этому моменту подтверждено 284 случая коронавируса, больше всего - в столице (167 случаев), Алматы (70 случаев) и Атырауской области (12 случаев).