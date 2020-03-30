26 постов для проверки водителей поставят на дорогах Алматы

В Алматы усилят проверку граждан, которые передвигаются по городу. В частности, на дорогах будут установлены 26 постов, где сотрудники полиции будут проверять у всех водителей наличие справки с места работы, граждан, выгуливающих собак, будут проверять, чтобы они не отошли более, чем на 500 метров от собственного дома, а родителей и опекунов будут штрафовать, если их дети находятся одни на улице. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил начальник департамента полиции Канат Таймерденов.

«Выходить из дома необходимо только в крайних случаях за покупкой продуктов, лекарств и в медучреждения. Не допускается скопление граждан в случае игнорирования вышеуказанных требований. К нарушителям будут применяться меры административной ответственности, согласно статей 443 и 476 КоАП», - рассказал Таймерденов.

Кроме того, полицейские будут проверять граждан, которые находятся на улице, а также водителей, выезжающих на проезжую часть - на наличие справки с места работы.

«В случае отсутствия указанных разрешений, нарушители будут доставляться в управление полиции и привлекаться к административной ответственности. В этих целях, для усиления карантинных мероприятий внутри города будут организованы 26 постов, путем сужения проезжей части и установки ограничительных дорожных знаков. Автомашины, владельцы которых будут злостно нарушать режим ЧП, в соответствии со статьей 785 КоАП, будут водворять на штраф-стоянки», - проинформировал глава департамента полиции.

Что касается алматинцев, выгуливающих домашних животных, их также будут проверять патрули.

«Выгул домашних животных должен осуществляться в шаговой доступности от места регистрации в радиусе не более 500 метров», - подчеркнул Таймерденов.

Особое внимание, по его словам, также будет направлено на несовершеннолетних, которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых.

«При выявлении таких несовершеннолетних и родители, и опекуны будут привлекаться к административной ответственности согласно статьи 476 КоАП», - заключил глава департамента полиции.