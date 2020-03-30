Аэропорт и вокзал Караганды закроют со 2 апреля

Пять городов области закроют в единую карантинную зону
Тамара Вааль, Vласть
Со 2 апреля в Карагандинской области будет приостановлена деятельность железнодорожных, автовокзалов, расположенных в городах Караганда, Абай, Темиртау, Сарань и Шахтинск, а также международного аэропорта «Сарыарка», сообщил в понедельник в эфире телеканала Saryarqa аким региона Женис Касымбек. Он также рассказал, что пять карантинных городов будут объединены в одну единую зону.
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