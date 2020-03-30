Аэропорт и вокзал Караганды закроют со 2 апреля

Со 2 апреля в Карагандинской области будет приостановлена деятельность железнодорожных, автовокзалов, расположенных в городах Караганда, Абай, Темиртау, Сарань и Шахтинск, а также международного аэропорта «Сарыарка», сообщил в понедельник в эфире телеканала Saryarqa аким региона Женис Касымбек. Он также рассказал, что пять карантинных городов будут объединены в одну единую зону.

«По распоряжению главного санитарного врача Карагандинской области с сегодняшнего дня в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в пяти городах - Караганде, Сарани, Шахтинске, Абае и Темиртау - введён режим карантина с отдельными ограничительными мерами. А с 00.00 часов 2 апреля будет запрещён въезд-выезд людей в карантинную зону городов и из них. Также с 00:00 часов 2 апреля будет приостановлена деятельность железнодорожных и автовокзалов, аэропорта (за исключением спецрейсов, грузовых, почтовых перевозок и технических стопов со сменой экипажа)», - сообщил Касымбек, отметил, что также планируется поэтапное ограничение общественного транспорта.

Говоря о том, что Караганда тесно связана с городами-спутниками, которые также находятся под карантином, глава региона объяснил, что пока все они объединены в единую карантинную зону.

«Почему пять городов ввели в зону карантина? Ещё раз повторю, со 2 апреля пять городов - Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай - будут закрыты по периметру на въезд и выезд. Внутри между этими городами, с учётом большой трудовой миграции, проезд будет разрешён», - уточнил аким.