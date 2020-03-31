Только 5% детей посещают детские сады в Казахстане

Эта цифра будет уменьшаться, прогнозирует министр образования
Тамара Вааль, Vласть
Только чуть более пяти процентов детей посещают дошкольные организации в Казахстане, сообщил во вторник в ходе брифинга министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
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