Только 5% детей посещают детские сады в Казахстане

Только чуть более пяти процентов детей посещают дошкольные организации в Казахстане, сообщил во вторник в ходе брифинга министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы сейчас видим, что только порядка 5% детей посещают дошкольные организации. В большей части городов дошкольные организации закрыты», - сказал Аймагамбетов.

Он считает, что в дальнейшем эта цифра еще будет уменьшаться.

Ранее глава Минобразования и науки заверил, что в связи с пропусками, за детьми будут сохраняться места в детских садах.