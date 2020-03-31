Эта цифра будет уменьшаться, прогнозирует министр образования
Только 5% детей посещают детские сады в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Только чуть более пяти процентов детей посещают дошкольные организации в Казахстане, сообщил во вторник в ходе брифинга министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Мы сейчас видим, что только порядка 5% детей посещают дошкольные организации. В большей части городов дошкольные организации закрыты», - сказал Аймагамбетов.

Он считает, что в дальнейшем эта цифра еще будет уменьшаться.

Ранее глава Минобразования и науки заверил, что в связи с пропусками, за детьми будут сохраняться места в детских садах.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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