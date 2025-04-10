Из них 77 человек написали прошение отбывать наказания на родине
Более тысячи казахстанцев находятся в тюрьмах за рубежом – Генпрокуратура
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Власть

На сегодняшний день в тюрьмах за границей отбывают наказание 1 077 граждан Казахстана, большинство – на территории стран СНГ и в России. Как сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев, 77 человек написали прошение отбывать наказание на родине.

«В настоящее время 1077 человек отбывают наказание за рубежом. Как предусмотрено в соглашениях о выдаче (для отбытия наказания на родине – В.), наш гражданин должен дать свое согласие. Сейчас 77 таких прошений имеется, мы их рассматриваем», - сообщил Койгельдиев при рассмотрении соглашения о передаче осужденных между Казахстаном и Кипром.

В целом закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц», который одобрил сенат, регламентирует вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней. В частности, осужденный должен добровольно дать согласие на передачу, иметь гражданство страны, в которую его передают, а также признаться в преступлении и погасить ущерб, если он есть.

В передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести вред ее суверенитету, безопасности или общественному порядку, или если осужденное лицо не возместило ущерб по приговору, или в стране вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, идет следствие.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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