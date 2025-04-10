В Алматы осенью в микрорайоне Альмерек начнется строительство нового детского сада

В октябре 2025 года после получения заключения госэкспертизы начнется строительство нового детского сада на 320 мест в микрорайоне Альмерек и реконструкция действующего ясли-сада №119 в микрорайоне Алтай-1, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

«Работы будут завершены до конца 2026 года», - сказал он.

Также до конца апреля будет определен подрядчик и завершено строительство детского сада №192 на 260 мест в микрорайоне Кайрат.

В этом году закончится строительство четырех комфортных школ на 6 100 мест: три школы в микрорайоне Кайрат и одна школа в ПК им. Кунаева. Также к концу года завершится капитальный ремонт с сейсмоусилением школы №50.

Вместе с тем разрабатывается ПСД на строительство пристройки к школе №198 на 600 мест, реконструкцию школы №142, капитальный ремонт со строительством пристройки на 450 мест к школе №78 и строительство пристройки со сносом старого здания школы №170.

«По всем объектам планируется получение госэкспертизы с июля по август 2025 года», - уточнил аким.

Досаев также сообщил, что в сентябре начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с реконструкцией стадиона «Авиатор» по улице Майлина. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

«В мае планируем начать строительство Центра развития и творчества в мкр. Жас Канат вместимостью 850 мест, зрительным залом на 300 мест и трибуной на более 500 мест. Завершение строительно-монтажных работ ожидается в июне 2026 года», - добавил аким.

А до конца этого года завершится строительства нового здания Алматинского колледжа телекоммуникаций и машиностроения с общежитием.