Телевидение, радио, почта и интернет: Минобразования определило четыре вида дистанционного обучения

В министерстве образования и науки определили четыре вида дистанционного обучения школьников. Уроки будут показывать по двум республиканским каналам, передавать через радиосвязь, интернет. А у кого нет этих возможностей – использовать почтовые пересылки, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Асхат Аймагамбетов. Он также сообщил, что у более 300 тысяч детей нет компьютеров, и у нескольких сотен отсутствует подключение к интернету и заверил, что государство будет решать эту проблему.

«Если говорить о том, как будет организовано дистанционное обучение в среднем образовании, хотел бы выделить несколько основных направлений. Первое направление, это обучение через телевизионные каналы и телевизионные уроки. Нами достигнута договоренность с двумя каналами – это «Балапан» и «Ел арна», это республиканские каналы, которые имеют очень большое вещание, проникновение, вплоть до сельских населенных пунктов. Поэтому через эти каналы будут осуществляться телеуроки», - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, для покрытия четвертой четверти необходимо снять более 3360 ТВ-уроков, на данный момент отснято 300.

Второе направление – это обучение через радиоканалы.

«Мы договорились с «Казак радиосы» – это радио, которое имеет очень большое покрытие по всей территории страны. И через этот радиоканал мы также будет проводить радиоуроки», - пояснил министр.

Третье направление – это работа через почту. По словам министра, в Казахстане более 1000 населенных пунктов, где живут от 5 до 10 детей, и там нет школ.

«Мы ежедневно осуществляли подвоз этих детей в опорные населенные пункты и там проходило их обучение. Сейчас мы готовы, в том числе, в этих населенных пунктах через почтовую связь направлять соответствующие занятия, получать обратную связь, выполненные задания. Таким образом осуществлять учебный процесс. Честно говоря, по таким населенным пунктам у нас зимой было очень много проблемных вопросов, и зачастую нам и в обычное время приходилось прибегать именно к такому формату работы, - признал Аймагамбетов.

И последнее направление – работа через интернет-системы, через интернет-платформы. Минобразования уже развернуло несколько интернет-платформ, а также есть мировые интернет-платформы, которые можно использовать.

«К 6 апреля интернет-платформы будут полностью готовы. Но, чтобы пользоваться ими, нам необходимо иметь соответствующее оборудование для детей. Мы посчитали, что более 300 тысяч наших детей не имеют компьютеров. Также несколько сот тысяч наших детей не имеют подключения к интернету. Это является очень большим вызовам», - признал министр.

Для решения этой проблемы принято решение дать детям во временное пользование компьютеры, имеющиеся на балансе школ. А также будут закуплены порядка 80 тысяч компьютеров.

«Бюджетные заявки имеются, экономия в бюджетах местных исполнительных органов есть, соответствующие средства имеются. Поэтому эта работа нами уже начата», - заверил глава Минобразования.

Что касается доступа к интернету, то, по словам министра, не только в сельских малокомплектных школах и сельских населенных пунктах, нет интернета, но и «есть немало детей, которые не имеют доступа к интернету, находясь в городе, имея техвозможность».

«По ним сейчас проводится работа. Местными исполнительными органами закупаются специальные роутеры, мы их подключаем к интернету, договоренность есть с интернет-провайдерами. Эту работу мы дальше будем продолжать, чтобы охватить интернет-связью», - заключил Аймагамбетов.