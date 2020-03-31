Усть-Каменогорск и Семей закроют со 2 апреля – аким области

Со 2 апреля в городах Усть-Каменогорск и Семей будут ограничены въезд и выезд, полностью запрещено движение автомобилей ночью, а с шестого апреля будут введены новые правила для передвижения машин и людей, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во вторник в своем Instagram.

«По согласованию с Государственной комиссией вводятся дополнительные ограничения с 00.00 часов 2 апреля 2020 года в городах Усть-Каменогорск и Семей. Ограничивается выезд и въезд, выставляются 15 контрольно-пропускных пунктов. Вместе с тем, установлен «зелёный коридор» для ввоза товаров первой необходимости», - написал Ахметов.

По его информации, движение транспорта по городам в дневное время ограничивается, в ночное время прекращается, за исключением служебного. В течение недели сокращается движение общественного транспорта, предприятия будут доставлять своих сотрудников по отдельному графику.

Кроме того, с 6 апреля будет ограничено движение личного транспорта.

«По четным календарным датам будут передвигаться автомашины с номерами, оканчивающимися на четные цифры, включая 0; по нечетным – с нечетной цифрой в конце номера», - пояснил глава региона.

Также с 6 апреля передвижение населения по территории Усть-Каменогорска и Семея осуществляется только при наличии пропусков.

«І тип (пропусков - V) – для сотрудников организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов, работающих граждан. ІІ тип будет выдан на каждую семью, с правом три раза в неделю посещать объекты торговли, аптеки, банки и медучреждения.

Зеленый пропуск – четные дни, белый – нечетные дни месяца», - пояснил Ахметов.

В целом, Усть-Каменогорск разбит на 200 квадратов, Семей на 202. Аким пообещал, что будет обеспечена бесперебойная работа коммунальных служб и связи, а также усилены меры по охране общественного порядка. Таким образом, со 2 апреля остановится деятельность крупных торговых объектов, за исключением продовольственных точек. Рестораны, кафе, столовые перейдут в режим онлайн заказов и доставки, закроются объекты сферы услуг – салоны красоты, массажные центры, сауны.

«Обращаюсь к нашим землякам старше 70 лет, инвалидам 1, 2 групп - не выходите из домов. Со 2 апреля Вам будет обеспечена доставка продуктов, лекарств. Нами разработаны 4 комплекта стоимостью от 4 до 12 500 тенге, куда входят 19 видов социально-значимых продуктов и до 10 видов гигиенических средств. Доставка будет бесплатной 1 раз в неделю», - обратился аким ВКО, пообещав, что единовременные выплаты ко Дню победы будут проведен заранее - ветеранам войны по 600 000 тенге, награждённым труженикам тыла по 100 000 тенге, не награжденным труженикам - 42 500 тенге.

В Семее зарегистрировано два случая коронавируса, в Усть-Каменогорске - ни одного.