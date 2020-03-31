Выявленный случай коронавируса в СКО относится к потенциальным контактам

Выявленная во вторник в Северо-Казахстанской области инфицированная коронавирусом пациентка относилась к потенциальным контактам и не была изолирована сразу, сообщил на пресс-конференции руководитель управления здравоохранения региона Тимур Султангазиев.

«При проведении эпидемиологического расследования было выявлено, что гражданка Казахстана 1980 года рождения, проживающая в частном доме - потенциальная контактирующая», - сказал он.

В управлении отказались пояснять, с кем контактировала заболевшая, но сообщили, что пациентка не была госпитализирована сразу.

«Она как потенциальная контактная была. Она сама никуда не выезжала. Ее не изолировали, потому что она идет как потенциальная контактная», - заявил Султангазиев.

Он проинформировал, что «пациентку транспортировали в Петропавловск, в инфекционную больницу, в отдельный инфекционный бокс». «На сегодняшний день пациентка жалоб не проявляет, температура тела обычная, в целом состояние удовлетворительное. Установлены все находящиеся в близком контакте с ней, все изолированы в стационар или карантин на дому, в зависимости от категории, взяты анализы. Состояние у всех удовлетворительное», - рассказал он.

На текущий момент в Северо-Казахстанской области в изоляционном стационаре находятся 2 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в провизорном стационаре - 44 человека, в карантинном стационаре - 30, на домашнем карантине - 494 человека.

Первой заболевшей в Северном Казахстане была студентка, вернувшая на поезде из Омска.