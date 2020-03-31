Состояние двухгодовалого ребенка, заболевшего коронавирусом в Алматы, улучшилось

«У ребенка, двухгодовалого, состояние улучшилось, на сегодня – удовлетворительное. Сегодня ждем контрольные анализы, если они будут отрицательными, то будем готовить к выписке», – рассказал он.

Он также пояснил, что все выявленные 31 марта пациенты приехали из-за границы. Пятеро прилетели рейсом Стамбул-Алматы 30 марта, шестой пациент прибыл 29 марта рейсом Минск-Алматы, трое – из Дубая в разных числах марта. По словам Абилдаева, из 76 пациентов 2 случая инфицирования – из числа городских граждан, контакты которых установить сложно.

В инфекционных больницах Алматы сегодня проходят лечение от коронавируса 76 пациентов, в том числе 2 детей. В провизорных центрах на карантине 697 человек, из них – 84 ребенка, на двухдневных карантинах — 1029 граждан, 3156 – на домашнем карантине.