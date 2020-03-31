В Алматы с девяти зон очага коронавирусной инфекции снят карантин

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в связи окончанием инкубационного периода был снят карантин с 9 зон очага коронавирусной инфекции.

«В связи с окончанием инкубационного периода — срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц — сняты ограничительные меры с 9 зон очага по следующим адресам: Медеуский район — ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; Турксибский район — мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; Жетысуский район — ул. Енликгуль, 34а; Бостандыкский районе — ул. Тургут-Озала, 242», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Алматы на карантине все еще находятся 27 зон очага инфекциив разных районах. В Ауэзовском районе - 4 зоны очага заражения, в Алатауском районе - 5, в Алмалинском районе - 3, в Медеуском районе - 5, в Жетысуском районе - 4, в Турксибском районе - 2, в Бостандыкском районе - 3, в Наурызбайском районе —1.

В Ауэзовском районе: мкр Жетысу-2, 70а; мкр Мамыр-4, 313; мкр 6, 35; мкр 1, 28.

В Алатауском районе: мкр Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр Аккент, 7; мкр Акбулак, 9; ул. Жасыл Желек, 13; ул. Тойшибек Батыра, 121.

В Алмалинском районе : ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7.

В Медеуском районе: ул. Кунаева, 62; мкр. Самал-3, 25; Достык, 111/2; Достык, 116; Достык, 493.

В Жетысуском районе : ул. Волочаевская, 51; ул. Помяловского, 25; мкр. Кулагер, 45; ул. Борзова, 85.

В Турксибском районе: мкр. Жулдыз, 45; мкр. Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе: ул. Навои, 328; ул. Клочкова, 117; ул. Навои, 310.

В Наурызбайском районе: ул. Береке 1/97.