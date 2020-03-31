В Алматы с девяти зон очага коронавирусной инфекции снят карантин

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в связи
окончанием инкубационного периода был снят карантин с 9 зон очага
коронавирусной инфекции.
«В связи с окончанием инкубационного периода — срока, в течение которого возможно проявление клинических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, среди контактных лиц — сняты ограничительные меры с 9 зон очага по следующим адресам: Медеуский район — ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; Турксибский район — мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас Канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63а; Жетысуский район — ул. Енликгуль, 34а; Бостандыкский районе — ул. Тургут-Озала, 242», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Алматы на карантине все еще находятся 27 зон очага инфекциив разных районах. В Ауэзовском районе - 4 зоны очага заражения, в Алатауском районе - 5, в Алмалинском районе - 3, в Медеуском районе - 5, в Жетысуском районе - 4, в Турксибском районе - 2, в Бостандыкском районе - 3, в Наурызбайском районе —1.