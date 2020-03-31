В Казахстане установили порядок захоронения людей, умерших от коронавируса

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 марта, установлен порядок захоронения людей, умерших от коронавируса. Постановление опубликовано на сайте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

При выявлении случая смерти человека с подозрением на COVID-19 эпидемиологическое обследование и другие мероприятия проводятся незамедлительно с соблюдением требований противоэпидемического режима.

«При лабораторном подтверждении диагноза COVID-19 тело умершего не подвергается вскрытию и не выдается родственникам. Тело умершего с подозрением на COVID-19 до получения результатов лабораторного исследования родственникам не выдается», - отмечается в документе.

В случае, когда диагноз вызывает сомнение, при отсутствии условий изолированного хранения тела или при чрезвычайных ситуациях захоронение проводится, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. При наличии таких условий захоронение может быть отсрочено до получения результатов лабораторных исследований. Если результат на коронавирус положительный, то захоронение проводится с соблюдением мер биобезопасности. При отрицательном результате исследования на COVID-19 тело выдается родственникам для обычного захоронения.

«Перед проведением подготовки к погребению (омовению) тела умершего от COVID-19 необходимо на лицо (дыхательные пути) умершего положить обильно смоченную в вирулицидном (бактерицидном) средстве маску (салфетку). При необходимости хранения тело умершего необходимо обернуть обильно смоченной в дезинфицирующем средстве простыней, затем поместить в специально выделенную промаркированную кассетную холодильную камеру», - сообщается в документе.

При захоронении без гроба омовение тела умершего проводится в прозектуре. Лица (не более 3 человек), привлеченные к этому, надевают средства индивидуальной защиты, используют дезинфицирующий раствор, после чего заворачивают тело в ткань, которая пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным) дезинфицирующим раствором. Кроме этого, тело оборачивается полиэтиленовой пленкой и заворачивается в плотную ткань, а при погребении запрещается раскрытие савана и открывание лица умершего.

В постановлении указывается, что выдача тела «для проведения ритуального мероприятия» и прощания разрешается при условии, что они будут на расстоянии не менее 3 м, а тело не должно находиться на месте прощания более 1 часа. Допускается участие в ритуальном обряде только одного священослужителя. , - подчеркивается в документе.

«При этом священнослужитель и родственники не контактируют с телом умершего».

При захоронении с гробом тело умершего заворачивают в ткань, которая также пропитывается соответствующим вирулицидным (бактерицидным) дезинфицирующим раствором, затем оборачивается полиэтиленовой пленкой и повторно заворачивается в плотную ткань. Тело умершего от COVID-19 к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу, при этом во время похоронной церемонии тело должно быть закрытым, гроб должен быть закрыт крышкой. К похоронной церемонии допускаются только близкие родственники.

«Для соблюдения мер биобезопасности при перевозке и погребении комплектуется группа захоронения, включающая не менее 5-7 человек, которых должны сопровождать специалисты территориальных подразделений ведомства санитарно-эпидемиологической службы или противочумных учреждений. Транспортировка тел (останков) умерших к месту погребения осуществляется специальным транспортом организаций здравоохранения, местного исполнительного органа. Группа обеспечивается специальными средствами индивидуальной защиты. По окончании погребения инструменты, защитная одежда, транспорт обеззараживаются непосредственно в месте захоронения на краю могилы дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации и экспозиции. Транспорт, использовавшийся для перевозки тела к месту захоронения, обеззараживают путем тщательного мытья или интенсивного орошения из гидропульта дезинфицирующими средствами соответствующей концентрации, согласно инструкции. Лицам, проводящим дезинфекцию (мойку) транспорта, необходимо использовать средства индивидуальной защиты», - указывается в документе.

Вместе с тем лица, принимавшие участие в похоронной церемонии и в захоронении, подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней.

Если от коронавируса в Казахстане скончался иностранных гражданин срока инкубационного периода (14 дней).

В случае смерти на территории страны от COVID-19 иностранных граждан, все мероприятия по транспортировке тела и его захоронению «осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан».

По последним данным, в стране от коронавируса скончались 2 человека.