Заболевшая коронавирусом в Туркестанской области вернулась в регион из столицы

Первой заболевшей коронавирусом в Туркестанской области является жительница Жетысайского района, которая недавно вернулась из столицы, сообщил заместитель акима региона на своей странице в Facebook.

«21 марта она выехала из Нур-Султана в Караганду на поезде, следовавшем по маршруту Павлодар-Кызылорда. После 6 часов ожидания на вокзале, 22 марта она села на поезд Петропавловск-Кызылорда. 23 марта поезд прибыл в Шымкент. Далее на собственном автомобиле выехала в город Жетысай», - проинформировал он.

По данным Калкаманова, 27 марта у заболевшей повысилась температура, 30 марта ее госпитализировали в инфекционное отделение Жетысайской центральной районной больницы.

«На сегодня известно, что заболевшая коронавирусом контактировала с 16 гражданами. Среди них 5 в городе Нур-Султан и еще 11 в городе Жетысай. Остальные контактные , в том числе пассажиры поезда, выясняются», - уточнил он.