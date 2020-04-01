Ограничительные меры помогли сократить количество жертв COVID-19 в Европе почти на 60 тыс. человек

Изучив последние данные о количестве больных и погибших в европейских странах, в том числе в Италии, Испании, Франции и Великобритании, ученые пришли к выводу, что рост эпидемии замедлился почти на две трети, а где-то он пошел на спад. Уровень воспроизводства вируса (количество здоровых людей, которых в среднем заражает каждый инфицированный) упал ниже 1. В результате в Европе удалось спасти порядка 59 тыс. людей, которые погибли бы от коронавируса к концу марта. Ученые отмечают, что это стало возможным благодаря принятию строгих ограничительных мер: закрытие школ, запрет массовых собраний, ограничение на передвижение общественного транспорта и людей, введение обязательного карантина и режима самоизоляции и т.д. Но из-за долгого инкубационного периода инфекции в большинстве стран эффект от принятых ограничительных мер будет виден в полной мере лишь через несколько недель. В своем предыдущем исследовании от 26 марта ученые Имперского колледжа утверждали, что без каких-либо мер сдерживания пандемия COVID-19 должна была заразить почти 7 млрд человек, а число погибших составило бы около 40 млн.

Между тем в журнале Lancet опубликована статья, где приводятся новые данные о течении болезни. В частности, авторы статьи подсчитали, что от появления первых симптомов COVID-19 до полного выздоровления проходит в среднем почти 3,5 недели. Авторы исследования тщательно изучили несколько тысяч историй болезни пациентов из Китая и еще 37 стран, которые выздоровели или умерли. Средний срок от появления первых симптомов до летального исхода составляет почти 18 дней, а до полного выздоровления проходит почти 25 дней. Еще один важный показатель, приведенный в работе, – уточненный уровень смертности. В Китае, как и в среднем по всему миру, от коронавируса скончалось менее 1,5% инфицированных – это ниже расчетных оценок большинства других исследований.