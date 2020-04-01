Из них 1 в Шымкенте и 4 в Туркестанской области
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Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане
фото министерства здравоохранения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане увеличилось до 348. 5 новых случаев выявлено сегодня в Шымкенте и Туркестанской области, сообщает оперативный штаб госкомиссии по ЧП.

1 новый случай выявлен в Шымкенте, 4 – в Туркестанской области.

Всего по данным на 08:15 1 апреля в Казахстане подтверждены 348 случаев коронавируса.

Всего по данным на 08:15 1 апреля в Казахстане подтверждены 348 случаев коронавируса. Из них в столице – 178 случаев, в Алматы – 82, в Кызылординской области – 18, в Атырауской области – 16, в Карагандинской области – 13, в Акмолинской области – 10, в Алматинской области – 8, в Туркестанской области – 5, в Жамбылской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях – по 3 случая, в Шымкенте – 3, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областх – по 2 случая, в Павлодарской и Мангистауской областях – по одному случаю.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Туркестанской области накануне.

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