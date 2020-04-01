Бейбит Мамраев возглавил комитет по социально-культурному развитию мажилиса

В среду в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса досрочно прекратили полномочия Гульшары Абдыкаликовой и назначили на пост председателя комитета по социально-культурному развитию палаты Бейбита Мамраева.

«В соответствии со статьей 8 закона «О комитетах и комиссиях парламента РК» на место председателя комитета по социально-культурному развитию,в качестве председателя палаты предлагаю кандидатуру Бейбита Мамраева. Вы все его знаете, он занимал многие ответственные должности до этого, последние годы является депутатом мажилиса, в том числе и секретарем комитета по социально-культурному развитию, и внес свой вклад в принятие важных законов. Имеет необходимое образование и опыт в этой сфере, поэтому считаю, что Бейбит Баймагамбетович достоин возглавить этот комитет», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Отметим, что депутаты также досрочно прекратили полномочия председателя комитета по социально-культурному развитию Гульшары Абдыкаликовой, так как ранее она была назначена акимом Кызылординской области.

Бейбит Мамраев - депутат мажилиса парламента РК VI созыва. Ему 63 года. В разные годы был советником, советником посланника посольства РК в России, госинспектором администрации президента, возглавлял Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова и Атырауский государственный университет имени Досмухамедова. Был членом координационного совета по противодействию коррупции МОН РК, депутатом Восточно-Казахстанского областного маслихата, руководил советом по экономической политике фракции партии «Нұр Отан» в мажилисе.