Один из них — двухлетний ребенок
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В Алматы выписали двух пациентов, переболевших COVID-19
Фотография Жананры Каримовой

В Алматы из инфекционных стационаров выписаны три пациента, у которых был подтвержден COVID-19. Это один ребёнок и два пациента, находившиеся на лечении в Городской клинической инфекционной больнице.

Сообщается, что выписанные пациенты будут находиться на 14-дневном домашнем карантине. Два из них прибыли чартерным рейсом Берлин-Минск - Алматы 13 марта. Тогда весь борт — 12 человек, включая экипаж, были отправлены карантин, в инфекционный стационар, у семерых подтвердился диагноз коронавирус.

Третий пациент, выписанный из больницы, контактировал с ранее выявленным больным.

В Алматы из больниц выписано уже 10 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. А всего в стране выздоровели 26 казахстанцев.

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