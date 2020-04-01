Безработные граждане будут получать продуктовые наборы – Нурымбетов

Продуктовые наборы в Казахстане будут получать малообеспеченные и многодетные семьи, люди с инвалидностью всех возрастов, а также официально зарегистрированные безработные, заявил на брифинге министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов.

«Вчера президент поручил определить размеры и контингент получателей продуктовых наборов. Их будут получать все дети семей, которые получают АСП, то есть малообеспеченные семьи, включая многодетные семьи. Его будут получать все лица с инвалидностью всех трех категорий, независимо от возрастов, то есть и дети-инвалиды. У нас в стране их 995 тыс. человек», - пояснил он.

Кроме этого, продуктовые наборы будут получать родители, которые занимаются уходом за детьми-инвалидами, и официально зарегистрированные безработные граждане, которых «у нас будет порядка 1, 5 млн человек».

«На практике эту меру будут получать акимы на местах», - уточнил Нурымбетов.