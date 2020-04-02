Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 400

«Зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г Нур - Султан – 7, в Атырауской области – 2, в Карагандинской области – 6, в СКО – 1», - говорится в оперативной информации по эпидситуации.

Всего в стране подтверждены 402 случая коронавируса, из них в столице – 191, в Алматы – 90, в Кызылординской области – 25, в Карагандинской области – 21, в Акмолинской области – 19, в Атырауской области – 18, в Алматинской области – 9, в Северо-Казахстанской области – 6, в Туркестанской и Жамбылской областях – по 5 случаев, в Актюбинской области – 4, в Шымкенте – 3, в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях – по 2 случая, в Павлодарской и Мангистауской областях – по одному случаю.

К этому моменту в стране от коронавируса скончались 3 человека, 26 выздоровели.