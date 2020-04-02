Интернет не выдерживает нагрузку: МОН о пробных дистанционных уроках школьников

Первые пробные уроки в дистанционном формате для казахстанских школьников показали, что 70% детей смогли организовать учебный процесс, однако возникла проблема с интернетом — сеть просто не выдерживает нагрузку, сообщила в четверг в ходе онлайн-конференции вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. В этой связи, в ведомстве приняли решение четко разграничить часы обучения учеников начальной и средней школы, а также студентов колледжей и вузов.

«Вчера по всей стране состоялись первые пробные уроки, которые показали определенные результаты. По системе электронных журналов Kundelik мы видим, что 2,3 млн учащихся смогли работать на пространстве интернет-платформы. 270 тысяч педагогов также работали в системе электронных журналов. Это показывает, что 70% наших школьников смогли в рамках данного дистанционного режима организовать свой учебный процесс. Другой вопрос – насколько выдерживал интернет такую нагрузку», - заявила Каринова.

По ее заверениям, учителя готовы работать и в онлайн режиме, однако сегодня Минобразовния и науки вынуждено рекомендовать педагогам больше работать именно в дистанционном формате, поскольку «мы видим, что провайдеры интернета не выдерживают большую нагрузку, поскольку более 3 млн детей и более 350 тысяч педагогов будут работать».

Кроме того, напомнила вице-министр, в отечественных колледжах и вузах обучаются более одного миллиона студентов, а также работают восемь тысяч преподавателей, соответственно, «такую нагрузку интернет не выдерживает».

«Мы это видим, поэтому, принято решение о том, что с утра будут работать классы дошкольной подготовки, 1-9 классы, а после обеда, с 14:00 часов будут работать студенты колледжей и вузов», - проинформировала Каринова.