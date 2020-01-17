США признали наличие пострадавших при ракетном обстреле военных баз в Ираке

11 американских военнослужащих пострадали в результате ракетного обстрела со стороны Ирана 8 января военной базы в Ираке, сообщает Reuters . Первоначально США заявляли, что никто из военнослужащих не пострадал.

«Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, некоторые из них прошли курс лечения от симптомов сотрясения мозга от взрыва», - заявил представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира КСИР Касема Сулеймани 3 января. Сулеймани был убит в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада по приказу Дональда Трампа в оборонительных целях.