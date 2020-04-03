Будет построено три инфекционных больницы из быстро возводимых конструкций
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Нерабочий режим в столице и Алматы продлен до 13 апреля
Фотография Дулата Есназара

3 апреля прошло селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Было принято несколько важных решений: о продлении нерабочего режима и быстром строительстве трех инфекционных больниц в столице, Алматы и Шымкенте.

Госкомиссия приняла решение о продлении до 13 апреля действующего в столице и Алматы нерабочего режима для всех предприятий и организаций, за исключением тех, чья деятельность связана с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения.

Госкомиссия согласилась с предложением акима г. Шымкента о введении карантина в городе с 4 апреля.

В целях предотвращения внутрибольничных вспышек инфекций премьер-министр Аскар Мамин поручил акимам обеспечить неукоснительное соблюдение санитарных требований в инфекционных, провизорных и карантинных объектах.

Будет построено три инфекционных больницы из быстро возводимых конструкций в трех городах: в столице, Алматы и Шымкенте.

Глава правительства поручил акимам обеспечить создание не менее 240 тыс. рабочих мест, применение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей, создание мобильных рекрутских пунктов для трудоустройства в рамках ДКЗ, привлечение безработных на проекты посредством Электронной биржи труда.

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