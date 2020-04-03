28 медиков заразились коронавирусом в Казахстане

28 медицинских работников заразились коронавирусом в Казахстане, они работали в условиях карантинных объектов, сообщил в пятницу министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Из числа медицинских работников, которые были заражены в связи с тем, что они работали в условиях карантинных объектов - это 28 человек. По каждому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование, выясняем причины, с чем это связано», - сказал он.

Биртанов сообщил, что есть еще группа медиков, которые заразились не на работе – «по ним мы ведем отдельный учет», сказал он, не уточнив, о каком количестве медиков идет речь.

«Работа в инфекционных и провизорных стационарах и в карантинных объектах связана с высоким риском - это было известно изначально. Об этом мы знаем и из зарубежного опыта. Мы и акимы областей проводим все необходимые меры, все надлежащие из правил в отношении медицинских работников должны соблюдаться. Эти работники также тщательно должны соблюдать технику безопасности», - отметил глава Минздрава.

По его словам, сейчас «закупается дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, глобальный дефицит этих товаров наблюдается, но мы выходим на нужные мощности». «Думаю, что в ближайшие дни мы обеспечим стабильную работу медицинских организаций», - сказал Биртанов.

Ранее правительство одобрило доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. В случае заражения медики получат по 2 млн. тенге.

Всего в Казахстане зарегистрировано 453 случая коронавируса.